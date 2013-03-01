Игры и приложения на Андроид

Смартфоны и планшеты на операционной системе Android стали неотъемлемой частью современного общества. Гаджеты выполняют коммуникативную, развлекательную функцию. С их помощью можно эффективно решать рабочие вопросы и использовать в качестве личного помощника. Но несмотря на совершенность функционала девайсов и возможностей ОС, редко, кто способен обойтись без дополнительных приложений и игр.

Чтобы скачать игры или приложения на Андроид бесплатно без регистрации достаточно воспользоваться встроенной в систему площадкой PlayMarket. Но не все так просто: платный контент, назойливая реклама, несовершенность разработки приложений, недостоверные отзывы об играх, возможные ошибки Google Play доставляют явный дискомфорт. Но выход есть. Можно скачать игры и приложения на сайте Captain Droid, не заплатить за это ни копейки и получить массу удовольствия от использования скачанного файла. Это так просто!

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